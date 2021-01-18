Трамп запретил закупки США беспилотников у РФ и других «стран-противников»

https://static.news.ru/photo/0cefc14a-59fc-11eb-a52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Действующий американский президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий госзакупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплектующих, программного обеспечения к ним у «стран — противников» США.

В документе подчёркивается , что зависимость от производимых «противниками» беспилотников «угрожает национальной и экономической безопасности» Соединённых Штатов. Подчёркивается также, что речь идёт не только о прямых закупках, но и сделках с участием третьей стороны.

К «странам-противникам» отнесены Россия, КНДР, Иран, КНР, а также другие иностранные государства или регионы, чьи действия «наносят существенный ущерб национальной или экономической безопасности Соединённых Штатов».

Способность страны производить БПЛА и некоторые критически важные компоненты БПЛА внутри страны имеет решающее значение для национальной обороны, а также для безопасности и прочности нашей оборонной промышленности, — говорится в указе.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что действующему президенту страны Дональду Трампу после ухода с поста нужно закрыть доступ к разведбрифингам, традиционно проводимым для бывших глав государства.