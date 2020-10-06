https://static.news.ru/photo/60417814-07f1-11eb-a4fa-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступит с телеобращением к нации 6 октября.

Тема его выступления пока не раскрывается. Об этом сообщает Fox News.

Ранее глава государства подтвердил, что готов участвовать в очередных предвыборных дебатах со своим соперником Джо Байденом. Ожидается, что второй раунд дебатов действующего американского лидера с кандидатом в президенты США от Демократической партии Байденом пройдут 15 октября в Майами. В своём Twitter Трамп сообщил, что с нетерпением ждёт дебатов, «будет здорово». Он также отметил, что чувствует себя «великолепно».

Как стало известно, Дональд Трамп покинул военно-морской госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Там хозяин Белого дома три дня лечился от коронавируса. Вертолёт с американским президентом взлетел с лужайки около госпиталя и направился на юг, к Белому дому. Трамп намерен продолжить лечение на дому.

Как заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, состояние заболевшего коронавирусом Трампа может ухудшиться на фоне обратной динамики, которая наблюдается у многих выздоравливающих пациентов, перенёсших COVID-19. По его словам, проблема заключается в том, что американский лидер до сих пор находится на достаточно ранней стадии заболевания.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Трампу сейчас 74 года, и он считается одним из самых старых президентов США. Байдену при этом 77 лет, писал NEWS.ru.