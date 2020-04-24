Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики

https://static.news.ru/photo/c92cd81c-864d-11ea-9afd-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики. На эти цели будет выделено $484 млрд.

$321 млрд направят на продолжение программы поддержки малого бизнеса, $60 млрд — на помощь предпринимателям при чрезвычайной ситуации, $75 млрд — на поддержку системы здравоохранения и медицинских учреждений, $25 млрд — на расширение программы тестирования людей на коронавирус, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что всего за минуту после воздействия прямого солнечного света коронавирус погибает. Глава Белого дома не пояснил, откуда у него такие познания в вирусологии, но добавил, что это возможно, если тело человека подвергается сильному воздействию ультрафиолета или очень мощного света.