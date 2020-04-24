Трамп выделил почти $500 млрд на поддержку экономики

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики. На эти цели будет выделено $484 млрд.
$321 млрд направят на продолжение программы поддержки малого бизнеса, $60 млрд — на помощь предпринимателям при чрезвычайной ситуации, $75 млрд — на поддержку системы здравоохранения и медицинских учреждений, $25 млрд — на расширение программы тестирования людей на коронавирус,
Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что всего за минуту после воздействия прямого солнечного света коронавирус погибает. Глава Белого дома не пояснил, откуда у него такие познания в вирусологии, но добавил, что это возможно, если тело человека подвергается сильному воздействию ультрафиолета или очень мощного света.
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