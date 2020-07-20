Трамп: в случае победы Байдена США ждут «уничтожение и невообразимые ужасы»

https://static.news.ru/photo/b62290f0-c9ea-11ea-8813-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Scott Varley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможная победа бывшего вице-президента Соединённых Штатов Джо Байдена, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, приведёт к уничтожению Америки и невообразимым ужасам. Об этом заявил действующий глава США Дональд Трамп.

Радикальные левые демократы, полностью контролирующие Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы её знаем. Невообразимые ужасы произойдут с Америкой. Посмотрите на Портленд, где политики совсем не против того, что у них уже 50 дней анархия. Мы направили помощь. Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию. Нет! — сообщил Трамп в Twitter.

The Radical Left Democrats, who totally control Biden, will destroy our Country as we know it. Unimaginably bad things would happen to America. Look at Portland, where the pols are just fine with 50 days of anarchy. We sent in help. Look at New York, Chicago, Philadelphia. NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2020

Накануне демократ и губернатор штата Орегон Кейт Браун потребовала от президента США вывести подразделения федеральных органов власти из города и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Она назвала действия вооружённых сотрудников федеральных силовых ведомств в Портленде вторжением и вопиющим злоупотреблением полномочиями. Аналогичную позицию выразил другой демократ — мэр Портленда Тед Уилер. Прокурор Орегона Билли Уильямс пригрозил провести расследование обстоятельств появления в городе сотрудников федеральных силовых ведомств, уточняет ТАСС.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая — начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице.

Бывший вице-президент Соединённых Штатов и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден оказался популярней на 15% нынешнего руководителя государства Дональда Трампа (республиканец). Опрос провели журналисты в США.

Участники исследования ответили на вопрос, за кого они бы отдали свой голос, если бы выборы состоялись в тот же день. Рейтинг Байдена составил 55%, Трампа — 40%. Исследование проводилось 12–15 июля 2020 года среди 1006 взрослых граждан США. Статистическая погрешность — плюс-минус 3,5 процентных пункта.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года, писал NEWS.ru.