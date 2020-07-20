США

Трамп: в случае победы Байдена США ждут «уничтожение и невообразимые ужасы»

20:55, 19 июля 2020 716
Джо Байден Джо Байден Фото: Scott Varley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможная победа бывшего вице-президента Соединённых Штатов Джо Байдена, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, приведёт к уничтожению Америки и невообразимым ужасам. Об этом заявил действующий глава США Дональд Трамп.

Радикальные левые демократы, полностью контролирующие Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы её знаем. Невообразимые ужасы произойдут с Америкой. Посмотрите на Портленд, где политики совсем не против того, что у них уже 50 дней анархия. Мы направили помощь. Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию. Нет! — сообщил Трамп в Twitter.

Накануне демократ и губернатор штата Орегон Кейт Браун потребовала от президента США вывести подразделения федеральных органов власти из города и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Она назвала действия вооружённых сотрудников федеральных силовых ведомств в Портленде вторжением и вопиющим злоупотреблением полномочиями. Аналогичную позицию выразил другой демократ — мэр Портленда Тед Уилер. Прокурор Орегона Билли Уильямс пригрозил провести расследование обстоятельств появления в городе сотрудников федеральных силовых ведомств, уточняет ТАСС.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая — начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице.

Бывший вице-президент Соединённых Штатов и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден оказался популярней на 15% нынешнего руководителя государства Дональда Трампа (республиканец). Опрос провели журналисты в США.

Участники исследования ответили на вопрос, за кого они бы отдали свой голос, если бы выборы состоялись в тот же день. Рейтинг Байдена составил 55%, Трампа — 40%. Исследование проводилось 12–15 июля 2020 года среди 1006 взрослых граждан США. Статистическая погрешность — плюс-минус 3,5 процентных пункта.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года, писал NEWS.ru.

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