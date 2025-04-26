Трамп сообщил о состоянии сделки по Украине Трамп: сделка по Украине почти согласована, нужна встреча очень высокого уровня

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Большинство положений возможного соглашения об урегулировании конфликта между Россией и Украиной согласованы, написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Теперь необходимо провести встречу двух сторон на очень высоком уровне.

Они очень близки к сделке, и теперь двум сторонам нужно встретиться на очень высоком уровне, чтобы покончить с этим, — подчеркнул Трамп.

Подписание должно было пройти 28 февраля, однако сорвалось из-за перепалки между Зеленским и Трампом. Через месяц украинская сторона получила от американских партнеров новую версию документа. Предположительно, она оказалась жестче предыдущей. Уже 17 апреля стороны подписали меморандум о подготовке данного соглашения. Считалось, что работа завершится к 26 апреля.

Ранее глава Белого дома заявил, что украинская сторона все еще не подписала соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых. Он выразил надежду, что это «недоразумение», скоро будет устранено. По его словам, официальный Киев задерживается минимум на три недели. Президент США ждет, что документ будет согласован «незамедлительно».

Экс-посол Дании в Вашингтоне Фриис Арне Петерсен заявил, что Зеленский допустил ошибку, публично противореча лидеру США Дональду Трампу. По его мнению, любой вызов главе Белого дома может негативно отразиться на будущем Украины.