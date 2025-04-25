Трамп резко отреагировал на убийство российского генерала Трамп назвал крупным делом убийство российского генерала Москалика в Балашихе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Место взрыва в Балашихе

Президент США Дональд Трамп в ходе трансляции из Белого дома назвал крупным делом убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Он заявил журналистам, что узнал о случившемся от них.

Это крупное дело. Я рассмотрю это, — подчеркнул американский лидер.

Взрыв, унесший жизнь генерала, произошел утром 25 апреля возле многоквартирного дома на улице Нестерова. На воздух взлетела припаркованная машина. По одной из версий, в авто могло сдетонировать самодельное взрывное устройство. Согласно второму предположению, в иномарке была установлена бомба с поражающими элементами.

Военкор Александр Сладков обратил внимание, что подрыв автомобиля в Балашихе оказался крупнейшей диверсионной атакой Запада за первую четверть XXI века или за всю новейшую историю России. Также он предположил, что за убийством могут стоять Великобритания и Украина.

После случившегося пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что украинские власти с помощью этого преступления в очередной раз продемонстрировали свою истинную сущность. Москва должна быть начеку на фоне возможных переговоров с Киевом, добавил он.