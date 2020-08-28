Трамп рассказал о крупнейшей мобилизации со времён Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/fc74df86-e9ca-11ea-a873-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zachary Mott/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки провели самую масштабную национальную мобилизацию со времён Второй мировой войны в ответ на пандемию коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказал лидер США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями.

Когда вирус прибыл [в США], мы объявили крупнейшую национальную мобилизацию со времён Второй мировой войны <...> Ни одному американцу, нуждавшемуся в аппарате ИВЛ, не было отказано в аппарате ИВЛ, — говорится в ролике, опубликованном на официальной странице политика в социальной сети Twitter.

Президент отметил, что его распоряжение ограничить въезд в Штаты спасло «тысячи и тысячи» граждан от смерти. Кроме того, в период вспышки COVID-19 в стране выпустили свыше 100 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, в том числе для других государств.

Соединённые Штаты Америки лидируют по числу заражённых COVID-19 в мире. По информации университета Джонса Хопкинса, в стране за всё время пандемии зафиксировали свыше 5,9 млн случаев заболевания, из них более 180 тысяч закончились смертью пациента, выздоровели более 2,1 млн человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 25-летний житель города Рино американского штата Невада повторно заразился коронавирусом. Это первый подобный случай на территории США. Всего в мире на этой неделе было зафиксировано ещё три таких случая, один из которых произошёл в Гонконге, ещё два — в Европе. При этом другие пациенты мягко переносят повторный COVID-19, в то время как у американца тяжёлая форма заболевания.

Впервые мужчина пожаловался на тошноту, боль в горле и кашель в марте 2020 года. 18 апреля тест подтвердил его заражение коронавирусом, 27 апреля он выздоровел. 28 мая у него снова появились симптомы заболевания, 5 июня его доставили в больницу, где врачи сделали рентген и увидели на снимке лёгких следы, характерные для COVID-19.