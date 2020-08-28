Медики подтвердили первый повторный случай коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

25-летний житель города Рино американского штата Невада повторно заразился коронавирусом. Это первый подобный случай на территории США.

Всего в мире на этой неделе было зафиксировано ещё три таких случая, один из которых произошёл в Гонконге, ещё два — в Европе, передаёт The New York Times. При этом другие пациенты мягко переносят повторный COVID-19, в то время как у американца тяжёлая форма заболевания.

Впервые мужчина пожаловался на тошноту, боль в горле и кашель в марте 2020 года. 18 апреля тест подтвердил его заражение коронавирусом, 27 апреля он выздоровел. 28 мая у него снова появились симптомы заболевания, 5 июня его доставили в больницу, где врачи сделали рентген и увидели на снимке лёгких следы, характерные для COVID-19.

Медики сделали пробы, которые показали, что второй случай отличается от первого. По словам директора лаборатории Невады Марка Пандори, в настоящий момент нет ясности в вопросе тяжести повторного заболевания.

Возможно, для этого существуют биологические причины, но в данный момент мы не можем говорить об этом с уверенностью, — сказал он.

В первый раз мужчину не проверяли на наличие антител, во второй их нашли в организме.

При этом исследователи не удивились повторному заражению, так как во всём мире зарегистрированы миллионы случаев COVID-19, но ясности в вопросе о частоте повторных случаев, особенно при тяжёлых симптомах, до сих пор нет.

Необходимо изучить много таких случаев, прежде чем выступать с предположениями о том, какая из гипотез верна, — отметила вирусолог из Колумбийского университета Анджела Расмуссен.

Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал информацию о случаях повторного заражения коронавирусом. По его словам, это может происходить у людей, которых поразили сразу два штамма COVID-19.