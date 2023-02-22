Трамп рассказал, кто поставил мир на грань третьей мировой войны Трамп: мир на грани третьей мировой войны из-за Байдена и других «одержимых» в Вашингтоне

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Мир в настоящее время оказался как никогда близок к глобальному конфликту. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп. По его мнению, виноват в сложившейся ситуации «коррумпированный вашингтонский истеблишмент» во главе с действующим главой государства Джо Байденом. Слова политика приводит РИА Новости.

В Америке нам нужно избавиться от представителей коррумпированного истеблишмента, которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение. Это включает и президента Байдена, о котором его собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн, — сказал Трамп.

Он также отметил, что во время нахождения на высшем государственном посту сам он отвергал «катастрофические советы» вашингтонских генералов, бюрократов и «так называемых дипломатов», знавших лишь, как втянуть страну в конфликт, но не как выйти из него. В этой связи Трамп упомянул о заместителе госсекретаре Виктории Нуланд и ей подобных, «одержимых подталкиванием Украины к НАТО». По мнению экс-президента, «эти люди искали искали конфронтации долгое время и теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны».

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп не сможет резко поменять траекторию американской внешней политики и помирить Украину с Россией. Для этого его должны поддерживать местные элиты, однако во время прошлого президентского срока Трампа его попытка помириться с Москвой чуть не закончилась импичментом, напомнил эксперт. По его словам, США не станут отказываться от Украины, так как для них она является важным стратегическим активом.