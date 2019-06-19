Информация о консультациях президента США Дональда Трампа с ведущим канала Fox News Такером Карлсоном появилась на фоне муссирующихся в СМИ разногласий между американским лидером и его ближайшим окружением по внешней стратегии Вашингтона. В случае если сведения правдивы, кризис в отношениях президента с его главными советниками может оказаться глубже, чем предполагалось.

Американское издание The Daily Beast со ссылкой на собственные источники в администрации президента США сообщило, что ведущий программы на телеканале Fox News Такер Карлсон последние недели консультировал Дональда Трампа по Ирану. Журналист якобы отговаривал главу Белого дома от реализации военного сценария, на котором настаивали его советник по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майкл Помпео.

Такер Карлсон Richard Drew/AP/TASS

Ситуация, в которой ведущий телеканала является советником одного из наиболее влиятельных президентов мира, кажется странной, однако существует несколько доводов в пользу этой версии. Прежде всего, это уже не первый случай, когда Трамп доверяет представителям «четвёртой власти» в политических вопросах. Так, в апреле 2017 года решением президента журналистка и ведущая новостей телеканала Fox News Хизер Науэрт стала официальным представителем Госдепа. Президент в целом неоднократно одобрял деятельность телеканала, который считается «протрамповским» на фоне непрекращающегося противостояния главы Белого дома с телеканалом CNN, резко критикующим деятельность администрации.

Политическое шоу, которое ведёт Такер Карлсон, не обходило стороной международную повестку, и некоторые из его выпусков затрагивали вопрос военного решения ситуации в Иране. Сам Карлсон при этом открыто говорил об ошибочности такого сценария, проводя аналогию с вторжением США в Ирак в 2003 году. Ведущий шоу убеждён: в случае его реализации Вашингтону придётся крупно заплатить за возможные последствия.

Подобная логика, очевидно, близка и Трампу. Несмотря на поочерёдное нагнетание военно-политической ситуации вокруг КНДР, Венесуэлы и Ирана, ни в одном из этих примеров президент не решился на применение силы. В случае же с Сирией, Афганистаном и Ираком он заявил о сокращении военного присутствия.

Michael Nigro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отвергая решения предыдущей администрации сблизиться с Тегераном, Трамп публично заявил откровенно антииранскую позицию сразу после того, как занял кресло президента в 2017 году. Изначально он критиковал сделку по иранской ядерной программе и в целом действия режима аятолл. После выхода США из СВПД и возвращения антииранских санкций, нацеленных в том числе на нефтяной сектор ИРИ, Белый дом усилил давление на союзников, а после резонансного и странного нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе возложил вину на Иран.

Тем не менее в интервью журналу Time, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Трамп военный сценарий, он ответил, что «не может так сказать», и назвал нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе «очень незначительным». Единственный вариант, по словам американского лидера, при котором он пошёл бы на войну с Ираном, — это необходимость предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

17 июня газета The Jerusalem Post сообщила, что в Вашингтоне обсуждают идею о нанесении ударов с воздуха по объекту в ИРИ, связанному с ядерной программой. При этом в публикации подчёркивалось, что подобную идею продвигает госсекретарь Помпео, открыто заявляющий о возможности военного решения по Ирану, в то время как Трамп относится к ней без особого энтузиазма. На следующий день на тот момент и.о. главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил о переброске тысячи американских военных на Ближний Восток, однако подчеркнул, что США не заинтересованы в конфликте с Исламской Республикой.

Государственный секретарь Майк Помпео (в центре) идет вместе с генералом Ричардом Кларком (справа), главой командования специальных операций США и генералом Ron Przysucha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разногласия между американским президентом и двумя главными советниками по внешней политике всё чаще привлекают внимание американских СМИ. Ранее темой, по которой у сторон было наибольшее расхождение, была Венесуэла. Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Трамп жаловался на советы Болтона и говорил о том, что коллега пытается вести его не тем путём, которым хочет идти сам президент. При этом американскому лидеру якобы приходится сдерживать Болтона, в противном случае «США уже участвовали бы в четырёх войнах». Сам же советник по нацбезопасности обвинил Россию и Китай в распространении слухов о его разногласиях с президентом.

Эксперт по международным делам Владимир Фролов посчитал предполагаемые консультации Трампа с журналистом Fox News вполне реальным сценарием.

Я лично знаю Такера много лет. Это вполне правдоподобно. Только Трамп и сам не собирается воевать, если только Иран не сделает что-то, что приведёт к гибели американских военнослужащих в регионе. Такер не очень много понимает во внешней политике, но у него хорошее чутьё на внутриполитические расклады. Думаю, он предупреждал Трампа, что война с Ираном на пустом месте похоронит его переизбрание на второй срок, — сказал Фролов в беседе с News.ru.

Со своей стороны, эксперт Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Максим Сучков отметил, что Карлсон имеет влияние в кругу правых республиканцев и на них Трамп рассчитывает в преддверии новых президентских выборов.

Этот электорат не хочет, чтобы Соединённые Штаты ввязывались в очередную большую войну на Ближнем Востоке даже ради такого важного союзника, как Израиль, — пояснил Сучков News.ru.

При этом эксперт счёл высказывания американского президента о возможности военного конфликта с Ираном в журнале Time определённым сигналом Тегерану, предостерегающим Исламскую Республику от выхода из СВПД.

Сучков добавил, что внутри условной коалиции, настроенной на применение силы в отношении Ирана, существуют определённые противоречия.

У Болтона своя повестка по применению силы. Помпео тоже настроен более «ястребино», но Болтон считает, что нужно покончить с иранским режимом, а дальше уже думать, что делать, — пояснил он.

По его словам, сам Трамп менее склонен к применению силы, и решение об отправке дополнительной тысячи американских военных на Ближний Восток — это «дипломатическое позёрство», направленное на увеличение давления на Иран.