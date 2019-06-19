Информация о консультациях президента США Дональда Трампа с ведущим канала Fox News Такером Карлсоном появилась на фоне муссирующихся в СМИ разногласий между американским лидером и его ближайшим окружением по внешней стратегии Вашингтона. В случае если сведения правдивы, кризис в отношениях президента с его главными советниками может оказаться глубже, чем предполагалось.
Американское издание
Ситуация, в которой ведущий телеканала является советником одного из наиболее влиятельных президентов мира, кажется странной, однако существует несколько доводов в пользу этой версии. Прежде всего, это уже не первый случай, когда Трамп доверяет представителям «четвёртой власти» в политических вопросах. Так, в апреле 2017 года решением президента журналистка и ведущая новостей телеканала Fox News Хизер Науэрт стала официальным представителем Госдепа. Президент в целом неоднократно одобрял деятельность телеканала, который считается «протрамповским» на фоне непрекращающегося противостояния главы Белого дома с телеканалом CNN, резко критикующим деятельность администрации.
Политическое шоу, которое ведёт Такер Карлсон, не обходило стороной международную повестку, и некоторые из его выпусков затрагивали вопрос военного решения ситуации в Иране. Сам Карлсон при этом открыто говорил об ошибочности такого сценария, проводя аналогию с вторжением США в Ирак в 2003 году. Ведущий шоу убеждён: в случае его реализации Вашингтону придётся крупно заплатить за возможные последствия.
Подобная логика, очевидно, близка и Трампу. Несмотря на поочерёдное нагнетание военно-политической ситуации вокруг КНДР, Венесуэлы и Ирана, ни в одном из этих примеров президент не решился на применение силы. В случае же с Сирией, Афганистаном и Ираком он заявил о сокращении военного присутствия.
Отвергая решения предыдущей администрации сблизиться с Тегераном, Трамп публично заявил откровенно антииранскую позицию сразу после того, как занял кресло президента в 2017 году. Изначально он критиковал сделку по иранской ядерной программе и в целом действия режима аятолл. После выхода США из СВПД и возвращения антииранских санкций, нацеленных в том числе на нефтяной сектор ИРИ, Белый дом усилил давление на союзников, а после резонансного и странного нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе возложил вину на Иран.
Тем не менее в интервью журналу Time, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Трамп военный сценарий, он ответил, что «не может так сказать», и назвал нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе «очень незначительным». Единственный вариант, по словам американского лидера, при котором он пошёл бы на войну с Ираном, — это необходимость предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.
17 июня газета
Разногласия между американским президентом и двумя главными советниками по внешней политике всё чаще привлекают внимание американских СМИ. Ранее темой, по которой у сторон было наибольшее расхождение, была Венесуэла. Газета
Эксперт по международным делам Владимир Фролов посчитал предполагаемые консультации Трампа с журналистом Fox News вполне реальным сценарием.
Я лично знаю Такера много лет. Это вполне правдоподобно. Только Трамп и сам не собирается воевать, если только Иран не сделает что-то, что приведёт к гибели американских военнослужащих в регионе. Такер не очень много понимает во внешней политике, но у него хорошее чутьё на внутриполитические расклады. Думаю, он предупреждал Трампа, что война с Ираном на пустом месте похоронит его переизбрание на второй срок, — сказал Фролов в беседе с News.ru.
Со своей стороны, эксперт Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Максим Сучков отметил, что Карлсон имеет влияние в кругу правых республиканцев и на них Трамп рассчитывает в преддверии новых президентских выборов.
Этот электорат не хочет, чтобы Соединённые Штаты ввязывались в очередную большую войну на Ближнем Востоке даже ради такого важного союзника, как Израиль, — пояснил Сучков News.ru.
При этом эксперт счёл высказывания американского президента о возможности военного конфликта с Ираном в журнале Time определённым сигналом Тегерану, предостерегающим Исламскую Республику от выхода из СВПД.
Сучков добавил, что внутри условной коалиции, настроенной на применение силы в отношении Ирана, существуют определённые противоречия.
У Болтона своя повестка по применению силы. Помпео тоже настроен более «ястребино», но Болтон считает, что нужно покончить с иранским режимом, а дальше уже думать, что делать, — пояснил он.
По его словам, сам Трамп менее склонен к применению силы, и решение об отправке дополнительной тысячи американских военных на Ближний Восток — это «дипломатическое позёрство», направленное на увеличение давления на Иран.