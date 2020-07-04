Трамп продлил программу поддержки бизнеса

https://static.news.ru/photo/5a9e2b7a-be07-11ea-b9cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: The White House/flickr.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал закон о продлении программы поддержки малого бизнеса. Система помощи будет действовать до 8 августа.

Изначально программа кредитования предпринимателей на $660 млрд действовала до 30 июня, передаёт РИА Новости.

Государство компенсирует бизнесу расходы на аренду помещений, а также зарплату сотрудников. Условие для получения денег — отказ от увольнений. Программу решили продлить из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом в США.

Как писал NEWS.ru, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страна сможет вернуться к нормальной жизни только через год и американцам следует готовиться к нескольким волнам COVID-19. При том, что распространение коронавируса удалось сократить в основных эпицентрах — Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Новом Орлеане, — число случаев сейчас растёт в других городах, рассказал доктор.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, власти США лишь порекомендовали американцам надевать маски во время празднования Дня независимости 4 июля. Однако в Вашингтоне решили во время торжеств бесплатно раздать 300 тысяч медицинских масок.

США являются лидером по числу заражённых коронавирусом в мире. Количество ежедневно выявляемых граждан с COVID-19 вернулось к апрельским показателям. Число заражённых на 4 июля превысило 2,79 миллиона человек.