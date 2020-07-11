Трамп призвал экстрадировать в США экс-агента спецслужб Великобритании

https://static.news.ru/photo/8a6bfce6-c38a-11ea-8741-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал экстрадировать в США экс-агента британских спецслужб Кристофера Стила, который собирал компромат на главу Белого дома. Трамп считает, что мужчина должен сидеть в тюрьме.

Этот человек должен быть выдан, предан суду и брошен в тюрьму. Больной лжец, которому заплатила криводушная Хиллари и DNC (Национальный комитет Демократической партии. — NEWS), — написал Трамп в Twitter.

This man should be extradited, tried, and thrown into jail. A sick lier who was paid by Crooked Hillary & the DNC! https://t.co/ywMBeAgaGz — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2020

Ранее Высокий суд Лондона признал недостоверными утверждения экс-агента британских спецслужб в отношении российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана. Документы на них находились в так называемом «досье» на Трампа — поиск компромата на претендента на пост президента США начался в 2015 году по заказу сторонников Республиканской партии. Заказ получила компания Fusion GPS, позже к работе был подключён Стил и его лондонская фирма.

Республиканцы перестали финансировать поиск компромата, когда выяснилось, что Трамп стал наиболее вероятным претендентом на пост главы государства. После этого инициативу перехватили демократы. Издание The New York Times сообщало, что экс-сотрудник британских спецслужб получал деньги от предвыборного штаба соперника Трампа на выборах Хиллари Клинтон, а также от Национального комитета Демократической партии.

В документе утверждалось, что российские спецслужбы обладают компроматом на Трампа. Министерство юстиции и ФБР не смогли установить подлинность сведений из этого «досье». Американский президент считал наличие «досье» свидетельством «тотальной политической охотой на ведьм».

NEWS.ru писал, что Трамп вновь вмешался в американскую судебную систему, защищая своих сторонников.