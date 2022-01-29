Трамп пригрозил Байдену коррупционным расследованием

Коррупционное расследование в отношении президента США Джо Байдена начнётся сразу после того, как республиканцы «отвоюют конгресс», заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Он выразил надежду, что его сподвижники по Республиканской партии получат большинство в палате представителей и в сенате по результатам промежуточных выборов, назначенных на 8 ноября 2022 года.

Будьте уверены, что когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом. <...> Миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, также объясняют, почему Джо отказался привлекать [китайскую] коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир, — заявил экс-президент во время выступления перед сторонниками на митинге в Конро в Техасе.

Трамп ранее заявил, что нынешняя администрация страны «богатеет благодаря Китаю».

Ранее стало известно, что на Украине были заведены два уголовных дела против бывшего президента страны Петра Порошенко и Байдена. Они подозреваются во вмешательстве в деятельность бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина, который в 2016 году был уволен якобы именно из-за давления со стороны нынешнего главы Белого дома.

Шокин интересовался деятельностью сына Байдена Хантера в составе руководства украинской газовой компании Burisma. Предположительно, из-за этого Байден, являвшийся в 2016 году вице-президентом США в администрации Барака Обамы, настоял на увольнении генпрокурора.

Байден отрицает обвинения в своей причастности к многочисленным зарубежным коммерческим проектам Хантера.

Ранее Трамп заявил, что из-за пандемии коронавируса всему миру был нанесён ущерб на сумму $60 трлн. По его словам, китайские власти должны выплатить компенсации странам из-за COVID-19, но у них нет таких средств.