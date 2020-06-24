Трамп предложил варианты нового названия коронавируса

https://static.news.ru/photo/263334d2-b5cb-11ea-a61c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп, намекая на причастность Китая к пандемии COVID-19 в мире, предложил назвать вирус «Ухань» или «Кунг-флю».

Такое заявление он сделал в ходе предвыборного митинга, проходившего в штате Аризона. Во время мероприятия он не раз акцентировал внимание собравшихся, на то, что вспышка заболевания, имевшего тяжёлые последствия как для здоровья жителей разных стран, так и для экономик, пришла из КНР.

Однако он отметил, что подобные испытания следуют Америку только сильнее и заверил, что после эпидемии «всё будет хорошо».

Я мог бы дать вам 19 или 20 названий для вируса. «Ухань» было бы запоминающимся. «Кунг-флю». COVID-19. Я спросил: «Что такое 19?». Некоторые люди не могут объяснить, что такое COVID-19. Это странное название. Некоторые называют это китайским гриппом, — цитируют рассуждения главы США «Известия».

Ранее американский лидер не раз говорил о том, что ответственность за пандемию лежит на Китае. В Белом доме считают, что в КНР скрывают информацию о происхождении вируса и масштабах его распространения.

Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За полгода вирус поразил более 8 миллионов человек, сотни тысяч заражённых умерли. Повсеместные карантинные ограничения привели к обрушению нефтяных цен, биржевых котировок и одному из крупнейших экономических кризисов за последние 100 лет.

Как писал NEWS.ru ранее, Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19. Данные о вирусе, вспышку которого зафиксировали на прошлой неделе, также передали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).