«Это крутое пике»: Трамп скатился на дно рейтинга Forbes из-за пандемии

Пандемия сделала президента США Дональда Трампа беднее на $600 млн. В рейтинге богатейших людей Америки он опустился с 272 на 351 место и рискует вылететь из списка Forbes в следующем году. Всё из-за того, что связанные с коронавирусом ограничения сильнее всего ударили как раз по тем сферам, в которых работает компания Трампа, — роскошным отелям и ресторанам, загородным клубам и бизнес-центрам.

По подсчётам Forbes, состояние Трампа сегодня оценивается в $2,5 млрд, хотя год назад оно составляло $3,1 млрд. Из-за пандемии его роскошные отели и загородные клубы пустовали месяцами и даже после снятия ограничений не смогли вернуться к привычному ритму работы. США лишились почти всех иностранных туристов разом, а именно они составляли основную массу постояльцев люксовых гостиниц.

Кроме того, всё ещё действует запрет на массовые собрания. Отели Трампа, которые служили площадками для конференций и приёмов, лишились ещё одного источника дохода, и, возможно, на несколько лет. Ведь ограничения на большие скопления людей будут отменены в последнюю очередь и, скорее всего, только когда появится эффективная вакцина от коронавируса.

В разгар карантина корпорация Трампа уволила или отправила в неоплачиваемый отпуск более 2800 сотрудников, сообщает The Washington Post. Менеджеры компании начали экономить на всём — убрали цветы, шоколад и газеты из номеров, выключили свет в некоторых общих помещениях.

Это не просто шаг назад, — заявил на совещании в апреле исполнительный директор Trump Hotels Эрик Дэнзигер. — Это крутое пике.

Вступив в должность президента, Дональд Трамп передал управление корпорацией старшему сыну Эрику Трампу, но продолжил получать прибыль. В его адрес многократно звучали обвинения в том, что он использует пост главы государства для продвижения своего бизнеса. Однако президентство скорее отрицательно сказалось на его деле. Некоторые клиенты теперь просто боятся селиться в отелях Трампа, так как не хотят столкнуться с осуждением со стороны противников лидера, коих немало. Сотрудникам гостиниц даже пришлось убрать открытые веранды, так как сидящие на них гости регулярно подвергались оскорблениям со стороны прохожих.

Global Look Press

Снять номер у Трампа теперь — почти политическое заявление, а осторожная клиентура люксовых отелей сторонится подобных рисков. Тем не менее Эрик Трамп утверждает, что дела у компании идут как никогда хорошо.

У нас очень маленький долг, колоссальный денежный поток и лучшая собственность в мире, — заявил Эрик Трамп в ответ на вопросы журналистов. — Никогда дела у нас не шли лучше, и мы выигрываем всё новые и новые награды.

При этом сын Трампа обратил внимание на то, что компания его семьи не просила ни цента государственной поддержки, в отличие от других пострадавших корпораций. Впрочем, она и не имела права на бюджетные субсидии, так как ей владеет действующий глава государства.

Специалисты сомневаются, что это был лучший год для компании Трампа, но отмечают, что миллиардер в любом случае не обанкротится из-за пандемии. Да, его отели и бизнес-центры уже не приносят такого дохода, как раньше, но и не генерируют долгов.