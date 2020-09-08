«Это крутое пике»: Трамп скатился на дно рейтинга Forbes из-за пандемии

Пандемия сделала президента США Дональда Трампа беднее на $600 млн. В рейтинге богатейших людей Америки он опустился с 272 на 351 место и рискует вылететь из списка Forbes в следующем году. Всё из-за того, что связанные с коронавирусом ограничения сильнее всего ударили как раз по тем сферам, в которых работает компания Трампа, — роскошным отелям и ресторанам, загородным клубам и бизнес-центрам.
По подсчётам Forbes, состояние Трампа сегодня оценивается в $2,5 млрд, хотя год назад оно составляло $3,1 млрд. Из-за пандемии его роскошные отели и загородные клубы пустовали месяцами и даже после снятия ограничений не смогли вернуться к привычному ритму работы. США лишились почти всех иностранных туристов разом, а именно они составляли основную массу постояльцев люксовых гостиниц.
Кроме того, всё ещё действует запрет на массовые собрания. Отели Трампа, которые служили площадками для конференций и приёмов, лишились ещё одного источника дохода, и, возможно, на несколько лет. Ведь ограничения на большие скопления людей будут отменены в последнюю очередь и, скорее всего, только когда появится эффективная вакцина от коронавируса.
В разгар карантина корпорация Трампа уволила или отправила в неоплачиваемый отпуск более 2800 сотрудников, сообщает The Washington Post. Менеджеры компании начали экономить на всём — убрали цветы, шоколад и газеты из номеров, выключили свет в некоторых общих помещениях.
Это не просто шаг назад, — заявил на совещании в апреле исполнительный директор Trump Hotels Эрик Дэнзигер. — Это крутое пике.
Вступив в должность президента, Дональд Трамп передал управление корпорацией старшему сыну Эрику Трампу, но продолжил получать прибыль. В его адрес многократно звучали обвинения в том, что он использует пост главы государства для продвижения своего бизнеса. Однако президентство скорее отрицательно сказалось на его деле. Некоторые клиенты теперь просто боятся селиться в отелях Трампа, так как не хотят столкнуться с осуждением со стороны противников лидера, коих немало. Сотрудникам гостиниц даже пришлось убрать открытые веранды, так как сидящие на них гости регулярно подвергались оскорблениям со стороны прохожих.
Снять номер у Трампа теперь — почти политическое заявление, а осторожная клиентура люксовых отелей сторонится подобных рисков. Тем не менее Эрик Трамп утверждает, что дела у компании идут как никогда хорошо.
У нас очень маленький долг, колоссальный денежный поток и лучшая собственность в мире, — заявил Эрик Трамп в ответ на вопросы журналистов. — Никогда дела у нас не шли лучше, и мы выигрываем всё новые и новые награды.
При этом сын Трампа обратил внимание на то, что компания его семьи не просила ни цента государственной поддержки, в отличие от других пострадавших корпораций. Впрочем, она и не имела права на бюджетные субсидии, так как ей владеет действующий глава государства.
Специалисты сомневаются, что это был лучший год для компании Трампа, но отмечают, что миллиардер в любом случае не обанкротится из-за пандемии. Да, его отели и бизнес-центры уже не приносят такого дохода, как раньше, но и не генерируют долгов.
И всё же Трамп в 2020-м выступил довольно плохо на фоне своих коллег-миллиардеров. Reuters отмечает, что совокупное состояние 400 богатейших людей США за год увеличилось до рекордных $3,2 трлн. Это при том, что экономика страны вошла в рецессию, уровень безработицы достиг рекордных значений, а каждая восьмая семья в Америке
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