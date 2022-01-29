Трамп посоветовал Байдену побеспокоиться о «вторжении» в США

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал нынешнему главе государства Джо Байдену беспокоиться о «вторжении» в США, а не на Украину. Власти страны в первую очередь должны думать о защите собственных границ, а не украинских, заявил Трамп на выступлении перед своими сторонниками в Конро, штат Техас.
Бывший хозяин Белого дома
Прежде чем наши лидеры будут говорить о вторжении в другие страны, они должны остановить вторжение в эту страну, — заявил Трамп.
Бывший президент подчеркнул, что именно здесь идёт речь о «вторжении людей, которым не должно быть разрешено [попадать в страну]», однако, действующая власть ничего не делает для того, чтобы решить проблему мигрантов. За время президентства Байдена, отметил 45-й президент США, границу пересекли уже пять миллионов человек.
Это не незначительное вторжение. Это было самое большое массовое вторжение — возможно, в истории мира, — убеждён политик.
Трамп считает, что в Вашингтоне все «зациклены на защите украинской границы», хотя самой важной для администрации США должна быть американская.
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