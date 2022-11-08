Трамп пообещал сделать «очень большое» объявление Трамп анонсировал «очень большое» объявление 15 ноября во Флориде

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге в штате Огайо пообещал в ближайшее время сделать «очень большое» объявление. Согласно анонсу политика, это произойдет 15 ноября во Флориде. Слова Трампа приводит РИА Новости.

Я собираюсь сделать очень большое объявление во вторник 15 ноября в Мар-о-Лаго в Палм-Бич Флорида, — сказал экс-президент США.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Трамп активно обсуждает возможность официального объявления об участии в выборах 2024 года в понедельник на митинге своих сторонников. Отмечается, что таким образом политик намеревается приписать себе победу Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс 8 ноября.

По мнению экспертов, Трамп намеревается сделать заявление относительно своего участия в выборах президента после промежуточных выборов, но до конца ноября.

8 ноября американцы выбирают весь состав палаты представителей и треть конгресса. Ряд опросов показал, что победа, вероятно, достанется республиканцам, которые на протяжении двух последних лет находятся в меньшинстве в обеих палатах.

Ранее обозреватель Энди Паздер написал в статье, опубликованной Fox News, что республиканцы должны выиграть промежуточные выборы в США из-за политических провалов, которые допустила администрация президента Джо Байдена. По его мнению, после этого последует пересмотр многих политических вопросов, остающихся на повестке дня.