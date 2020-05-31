Трамп пока не намерен использовать нацгвардию в федеральном масштабе

Президент США Дональд Трамп пока не приказывал использовать национальную гвардию в федеральном масштабе для борьбы с беспорядками, которые были вызваны убийством афроамериканца в Миннеаполисе.
Мы не собираемся федерализировать гвардию на данный момент, — заявил советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
Глава Белого дома продолжает следить за ситуацией, передаёт Reuters.
46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.
После убийства в городе начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым».
Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама прокомментировал гибель Флойда. В США не должно быть места для расизма. Именно поэтому обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе необходимо тщательно изучить, заявил политик.
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