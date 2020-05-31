Трамп пока не намерен использовать нацгвардию в федеральном масштабе

https://static.news.ru/photo/ed0e592c-a349-11ea-a272-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Bill Ingalls/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пока не приказывал использовать национальную гвардию в федеральном масштабе для борьбы с беспорядками, которые были вызваны убийством афроамериканца в Миннеаполисе.

Мы не собираемся федерализировать гвардию на данный момент, — заявил советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Глава Белого дома продолжает следить за ситуацией, передаёт Reuters.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

После убийства в городе начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Действующий президент США Дональд Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея «очень слабым».

Как писал NEWS.ru ранее, экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама прокомментировал гибель Флойда. В США не должно быть места для расизма. Именно поэтому обстоятельства смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе необходимо тщательно изучить, заявил политик.