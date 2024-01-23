Трамп похвалил Путина и Си Цзиньпина Трамп: Путин и Си Цзиньпин любят свои страны, в отличие от Байдена

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин любят свои страны и хотят, чтобы они преуспели, передает телеканал Fox News. По словам американского политика, этого нельзя сказать о нынешнем главе Белого дома Джо Байдене.

Они (лидеры РФ и КНР. — NEWS.ru) любят свои страны, и они хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас человек (Байден. — NEWS.ru), который, по моему мнению, не способен на это, — заявил Трамп.

Ранее Трамп упомянул Путина в речи, посвященной его победе в кокусе в штате Айова. Тогда республиканец отметил, что он в случае переизбрания мог бы предотвратить конфликт на Украине всего за 24 часа, так как находится в очень хороших отношениях с российским лидером, что для США «хорошо, а не плохо».

Также Трамп заявил, что мир никогда не был так близок к третьей мировой войне, как сейчас. По его словам, США стали неэффективным государством при администрации его преемника Джо Байдена.

Согласно результатам опроса, рейтинг одобрения Байдена среди американцев в прошлом месяце достиг рекордно низкого уровня и составляет 38%. При этом доля американцев, недовольных политикой президента, достигает 58%.