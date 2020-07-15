В США разворачивается «битва» между университетами и пограничной службой. В начале июля последняя выпустила указ, согласно которому иностранные студенты, чьи занятия перешли в онлайн-формат, подлежат депортации. Против такого шага выступили сотни вузов, включая Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт. Поддавшись общественному давлению, суд постановил, что распоряжение американских пограничников незаконно. Но эксперты считают, что администрация Дональда Трампа попытается как-то иначе ограничить иммиграцию в США, ведь это входит в её долгосрочные цели.

Иммиграционная и таможенная полиция США 6 июля решила депортировать из страны иностранных студентов, обучение которых полностью переведено в удалённый формат. Пограничники настаивают, что посещать университетские занятия через интернет можно в любой стране, поэтому оснований для нахождения в США у студентов нет. Руководство университетов парирует: посещение онлайн-лекций не всегда возможно в другой стране из-за разницы часовых поясов. Кроме того, в некоторых частях света бушуют конфликты или нет стабильного соединения с интернетом. Иск к иммиграционной полиции подали более 100 учебных заведений из 17 штатов.

Во вторник, 14 июля, судья Аллисон Бурроус объявила, что ранее озвученный указ Иммиграционной и таможенной полиции США не вступит в силу. По её словам, правительство само решило отозвать ранее принятое решение. Но не исключено, что оно вскоре представит его в обновлённой форме, поэтому дело пока не прекращено.

Howard Lipin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Не думаю, что на этом дело закончится, — пояснила агентству Bloomberg эксперт Центра двухпартийной политики Тереза Кардинал-Браун. — Гарантирую вам, они (правительство. — NEWS.ru) придумают что-то другое, например, применят эти правила к тем, кто ещё не приехал в США. Возможно, президент выпустит исполнительный указ, и инициатива будет исходить от Белого дома, а не от иммиграционной полиции.

Возмущение руководства американских университетов можно понять: из-за коронавируса многие молодые люди предпочли отложить поступление на следующий год. Несмотря на то что все занятия, скорее всего, будут проходить в удалённом формате, в вузах не стали снижать плату за обучение, что ещё больше демотивировало потенциальных студентов. Решение иммиграционной полиции бьёт по их репутации и заставляет желающих получить высшее образование задуматься: не лучше ли поехать учиться в Европу? Ведь Еврокомиссия с 1 июля рекомендовала странам-членам начать выдачу долгосрочных виз студентам.

Решение иммиграционной полиции логично ложится в курс президента Трампа на ограничение потока мигрантов. Пандемия коронавируса выглядит как удобный предлог для того, чтобы под флагом общественной безопасности воплотить в жизнь спорные предвыборные обещания главы Белого дома.

Ранее Трамп своим указом ограничил выдачу иммиграционных виз до конца 2020 года. Под запрет попали в том числе квалифицированные рабочие. Президент объяснил своё решение тем, что США нужно бороться с безработицей, подскочившей на фоне пандемии, и в первую очередь нужно обеспечивать работой американских граждан. Кроме того, в начале июля Трамп анонсировал новое законодательство в сфере иммиграции. Президент называл готовящийся документ то «большим указом», то «большим законопроектом» и не уточнял, что будет в него входить. Но, скорее всего, речь идёт об ужесточении правил.

Ранее Трамп предлагал отказаться от лотереи по розыгрышу грин-карт и реформировать эту программу по аналогии с канадской, где учитываются уровень образования, знание языка и профессия кандидата. В его планах также было отменить закон DACA, который защищал детей нелегальных мигрантов от депортации, но Верховный суд заблокировал это решение.

Ограничения коснулись и китайских студентов. В июне Трамп подписал указ, который запрещал приём выходцев из КНР в университеты на обучение технологиям двойного назначения, которые могут использоваться Китайской народной армией. Президент объяснил этот шаг интересами национальной безопасности. Некоторые американские конгрессмены призывали и вовсе перестать зачислять китайских студентов на технические факультеты. Не исключено, что подобные ограничения могут распространиться на студентов из всех стран, которых США сочтут своими противниками.