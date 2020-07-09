Трамп назвал закрытие школ в США «политическим абсурдом»

https://static.news.ru/photo/3e5114c8-a6e2-11ea-b01e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на решение местных властей, которое касается закрытия школ в связи с пандемией коронавируса. Глава государства назвал это событие «политическим абсурдом».

Американский лидер не может повлиять на местные власти, так как за ними закреплено право, которое позволяет им закрывать учебные заведения из-за неблагоприятной эпидемической обстановки. При этом Трамп уже грозил удерживать федеральные ассигнования на школы, если те не откроются своевременно.

Мы должны открыть школы, прекратите этот политический абсурд! — подчеркнул политик, выступая в Белом доме.

Трамп напомнил, что такие страны, как Германия, Дания, Норвегия и Швеция, уже открыли школы, и там «всё в порядке». Он считает, что его противники хотят получить политические очки на закрытии школ перед президентской гонкой, передаёт РИА Новости.

Они не хотят их открывать, потому что думают, что это поможет им 3 ноября, но я думаю, что это им помешает 3 ноября, — подчеркнул президент Соединённых Штатов.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Праймериз уже прошли. На них ожидаемо победили действующий глава государства Дональд Трамп от Республиканской партии и бывший вице-президент Джо Байден от Демократической. Сами выборы в США проходят в два этапа: сначала проводится всеобщее голосование, и победителю достаются все выборщики от данного штата, затем они собираются в Вашингтоне и формальным голосованием утверждают волю избирателей. 6 июля Верховный суд США запретил выборщикам голосовать за президента вопреки воле штатов (ранее случались прецеденты, так как прямого запрета в конституции на это не было).

Как писал NEWS.ru, возвращение учеников в школы не привело ко второй волне COVID-19, как заключили учёные из Дании, Австрии и Германии, где учебные заведения открылись в конце апреля – начале мая. Ситуация оказалась даже лучше их прогнозов, и возобновление занятий практически не повлияло на статистику по заражениям.

В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.