Ранее Трамп сократил тюремный срок своему другу и бывшему советнику. Это не является помилованием, разница между этими двумя понятиями в том, что судимость со Стоуна снята не будет.
Стоун признан судом присяжных в Вашингтоне виновным по пункту об оказании давления на свидетеля, по пяти пунктам, связанным с дачей ложных показаний следствию, а также по пункту, касающемуся попытки помешать проведению расследования со стороны Конгресса США. Гособвинение потребовало приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трёх месяцев до девяти лет. Трамп на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике, за что был обвинён в давлении на суд.
Экс-советник президента США был задержан в начале 2019 года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвинили политика в попытках получить у WikiLeaks компромат на соперницу Трампа на выборах — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Стоун 14 июля должен явиться в тюрьму, чтобы начать отбывать срок в 3 года и 4 месяца за воспрепятствование суду в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты и РФ могли бы поладить. Трамп вспомнил о расследовании в отношении вмешательства России в выборы американского президента и выразил мнение, что после «охоты на ведьм» страны смогли бы наладить отношения.