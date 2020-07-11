Трамп назвал фигуранта «российского дела» Стоуна мишенью «охоты на ведьм»

https://static.news.ru/photo/d39aefc2-c389-11ea-8dd1-fa163e074e61_660.jpg Роджер Стоун Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Экс-советник президента США Роджер Стоун является «мишенью незаконной охоты на ведьм». Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

Роджер Стоун стал мишенью незаконной охоты на ведьм, — написал глава государства в Twitter.

Roger Stone was targeted by an illegal Witch Hunt that never should have taken place. It is the other side that are criminals, including Biden and Obama, who spied on my campaign - AND GOT CAUGHT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2020

Ранее Трамп сократил тюремный срок своему другу и бывшему советнику. Это не является помилованием, разница между этими двумя понятиями в том, что судимость со Стоуна снята не будет.

Стоун признан судом присяжных в Вашингтоне виновным по пункту об оказании давления на свидетеля, по пяти пунктам, связанным с дачей ложных показаний следствию, а также по пункту, касающемуся попытки помешать проведению расследования со стороны Конгресса США. Гособвинение потребовало приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трёх месяцев до девяти лет. Трамп на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике, за что был обвинён в давлении на суд.

Экс-советник президента США был задержан в начале 2019 года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвинили политика в попытках получить у WikiLeaks компромат на соперницу Трампа на выборах — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Стоун 14 июля должен явиться в тюрьму, чтобы начать отбывать срок в 3 года и 4 месяца за воспрепятствование суду в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.