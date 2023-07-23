Трамп назвал «безумной» идею присоединения Украины к НАТО

Фото: Oberhaeuser, via www.imago-image / Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп в своем видеообращении назвал «безумной» идею вступления Украины в НАТО, передает его пресс-служба. По словам республиканца, в нынешних обстоятельствах это невозможно.

В этих обстоятельствах сама мысль о том, что мы рассматриваем возможность присоединения Украины к НАТО, сейчас абсолютно безумна, — сказал Трамп.

Также он подверг критике действующего президента США Джо Байдена. Экс-глава Белого дома назвал его «коррумпированным и некомпетентным», отметив, что «достаточно лишь посмотреть на то, сколько денег Китай и Украина заплатили семье Байдена». Администрации нынешнего американского лидера грозит начало третьей мировой войны, уверен Трамп.

Ранее в Вильнюсе завершился саммит НАТО, на котором Украина не получила конкретных предложений по вступлению в Североатлантический альянс. Генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг заявил, что вместо этого страны-участницы блока сделали «три шага навстречу» Киеву.

Как недавно написало китайское издание Global Times, НАТО закрыла дверь для вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. По мнению журналистов, Киеву нужно искать альтернативные пути закончить конфликт с Россией.