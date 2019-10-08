Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вывод американских военных из Северной Сирии вовсе не говорит о том, что США перестали поддерживать курдов. А любые силовые действия Турции на этой территории могут обернуться разрушительными последствиями для экономики Анкары. Об этом в социальной сети сообщил президент Штатов Дональд Трамп.

Мы можем быть в процессе ухода из Сирии, но мы ни в коем случае не покинули курдов, которые являются особенными людьми и замечательными бойцами, — написал глава государства в Twitter.

Он отметил, что у Америки хорошие отношения с Турцией, НАТО и торговыми партнёрами.

В Турции много курдского населения. Власти страны понимают, что, хотя в этой части Сирии у нас осталось только 50 солдат, любые ненужные бои с их стороны будут иметь разрушительные последствия для экономики Турции и очень хрупкой валюты. Мы помогаем курдам материально и оружием, — подчеркнул Трамп.

Ранее News.ru писал, что 1 октября президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Цель — создание зоны безопасности. Он подчеркнул, что власти страны намерены действовать самостоятельно в этом вопросе. Хотя ранее планировалось, что Анкара создаст зону безопасности в Сирии совместно с Вашингтоном. Причиной провала дорожной карты с американцами стало сотрудничество США с курдскими силами народной самообороны.

В ночь на 7 октября Белый дом выпустил сообщение, в котором говорится, что американские военные «больше не будут находиться в непосредственной близости» от районов Северной Сирии. Это произошло после телефонных переговоров президентов США и Турции. Заявление может означать только одно: Анкаре дали зелёный свет на военную операцию.

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