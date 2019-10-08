https://static.news.ru/photo/12a55b82-e9d1-11e9-bfc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вывод американских военных из Северной Сирии вовсе не говорит о том, что США перестали поддерживать курдов. А любые силовые действия Турции на этой территории могут обернуться разрушительными последствиями для экономики Анкары. Об этом в социальной сети сообщил президент Штатов Дональд Трамп.

Мы можем быть в процессе ухода из Сирии, но мы ни в коем случае не покинули курдов, которые являются особенными людьми и замечательными бойцами, — написал глава государства в Twitter.

Он отметил, что у Америки хорошие отношения с Турцией, НАТО и торговыми партнёрами.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2019 г.

В Турции много курдского населения. Власти страны понимают, что, хотя в этой части Сирии у нас осталось только 50 солдат, любые ненужные бои с их стороны будут иметь разрушительные последствия для экономики Турции и очень хрупкой валюты. Мы помогаем курдам материально и оружием, — подчеркнул Трамп.

Ранее News.ru писал, что 1 октября президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Цель — создание зоны безопасности. Он подчеркнул, что власти страны намерены действовать самостоятельно в этом вопросе. Хотя ранее планировалось, что Анкара создаст зону безопасности в Сирии совместно с Вашингтоном. Причиной провала дорожной карты с американцами стало сотрудничество США с курдскими силами народной самообороны.