«Скатились в ад»: Трамп назвал ответственного за кризис в США Трамп: из-за политики Байдена США скатились в ад

Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Из-за политики президента США Джо Байдена страна «скатилась в ад», заявил в соцсети Truth Social экс-глава Белого дома Дональд Трамп. По его мнению, у США также давно нет побед.

Наша страна находится в серьезной беде. У нас больше нет побед <...>. Джо Байден <...> позволил нашей стране скатиться в ад, — написал Трамп.

До этого результаты опроса NBC News показали, что рейтинг одобрения Байдена упал до самого низкого уровня за время его нахождения на посту главы государства. Он составил 40%. Такие показатели объясняются тем, что избиратели недовольны его внешней политикой в вопросе палестино-израильского конфликта. Согласно результатам опроса, нынешний лидер США впервые отстает от Трампа в преддверии президентских выборов, которые состоятся в следующем году.

Даже большинство сторонников Демократической партии считают, что Израиль переусердствовал в своих военных действиях в секторе Газа. Таким образом, 70% американцев в возрасте от 18 до 34 осуждают произраильскую позицию Байдена. В сентябре политику Байдена одобряли 46% таких избирателей, сейчас же их доля снизилась до 31%.

Британский журналист Шэй Боттомли писал, что над Соединенными Штатами нависла угроза гражданской войны из-за обострения политической обстановки перед выборами в 2024 году. По его словам, на карту поставлена сама демократия.