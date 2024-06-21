Трамп исключил отправку военных США на Украину в случае победы на выборах

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах осенью не отправит американских военных на Украину. В интервью YouTube-каналу All-In Podcast он также отметил, что вступление страны в НАТО стало бы «настоящей проблемой для России».

Да, я это гарантирую, я не сделаю этого, — заявил Трамп, говоря об отправке военных на Украину.

Рассуждая о начале конфликта, он отметил, что к этому привели дискуссии о вступлении страны в Североатлантический альянс. По словам Трампа, он 20 лет слышал, что это станет «настоящей проблемой для России».

Ранее американист Дмитрий Дробницкий предположил, что в случае победы на выборах в США Трамп может отменить соглашение между Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. С появлением у власти Трампа приоритеты будут другие, и двустороннее соглашение Байдена и Зеленского вряд ли будет в фокусе палаты представителей до выборов. По украинскому вопросу Трамп утверждал, что, во-первых, этим должна заниматься Европа, во-вторых, нужен мир без предварительных условий.

До этого сообщалось, что Трамп или другой будущий американский лидер сможет отменить соглашение о «гарантиях безопасности», которое на саммите G7 подпишут Байден и Зеленский. По данным зарубежных СМИ, оно «не является договором и не будет ратифицировано конгрессом».