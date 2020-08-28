Трамп хотел бы видеть президентом США женщину

https://static.news.ru/photo/ba3b716e-e9f9-11ea-ad0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Moneymaker/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп хотел бы видеть в качестве главы государства женщину. Однако, по его словам, страну не должна возглавить кандидат в вице-президенты от Демократической партии Камала Харрис.

При этом он не упомянул имя Харрис, передаёт The Hill.

Знаете, я тоже хочу видеть первую женщину-президента, но не хочу, чтобы эта женщина вступала в должность так, как не положено, поскольку она некомпетентна, — сказал политик.

Он отметил, что не может винить людей, которые хотели бы видеть президентом его дочь Иванку.

Все говорят, мы хотим Иванку, и я не могу винить их, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru ранее, 12 августа 2020 года Джо Байден назвал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис своим будущим вице-премьером. Кандидат в президенты США добавил, что лично наблюдал за тем, как Харрис и его сын боролись с крупными банками, улучшали положение трудящихся и защищали от притеснений детей и женщин.