Трамп частично запретил иммиграцию в США

https://static.news.ru/photo/6952dd5a-84f5-11ea-b6c0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о временных ограничениях на иммиграцию в страну. По его словам, пауза в выдаче иностранцам грин-карт продлится не меньше 60 дней.

Запрет введён с целью сохранения для американцев рабочих мест в условиях эпидемии коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Было бы неправильно и несправедливо, если бы американцы, уволенные из-за вируса, были заменены новыми рабочими иммигрантами, прибывшими из-за границы, — отметил Трамп.

Предусмотрены исключения. Они коснутся, в частности медиков и других работников, задействованных в борьбе с COVID-19, супругов и несовершеннолетних детей американских граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о своём намерении ограничить иммиграцию в страну. По мнению профессора СПбГУ Александра Кубышкина, на фоне пандемии коронавируса у американского лидера есть возможность провести задуманную реформу. Кубышкин напомнил, что решить вопрос об иммигрантах Трамп обещал ещё во время избирательной кампании 2016 года.