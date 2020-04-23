Трамп частично запретил иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о временных ограничениях на иммиграцию в страну. По его словам, пауза в выдаче иностранцам грин-карт продлится не меньше 60 дней.
Запрет введён с целью сохранения для американцев рабочих мест в условиях эпидемии коронавируса,
Было бы неправильно и несправедливо, если бы американцы, уволенные из-за вируса, были заменены новыми рабочими иммигрантами, прибывшими из-за границы, — отметил Трамп.
Предусмотрены исключения. Они коснутся, в частности медиков и других работников, задействованных в борьбе с COVID-19, супругов и несовершеннолетних детей американских граждан.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о своём намерении ограничить иммиграцию в страну. По мнению профессора СПбГУ Александра Кубышкина, на фоне пандемии коронавируса у американского лидера есть возможность провести задуманную реформу. Кубышкин напомнил, что решить вопрос об иммигрантах Трамп обещал ещё во время избирательной кампании 2016 года.
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