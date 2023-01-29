ТАС: планы Зеленского по Крыму невыполнимы и могут привести к мировой войне

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Планы украинского президента Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполнимы, такими действиями он может спровоцировать третью мировую войну, считает старший редактор журнала American Conservative Род Дреер. Он добавил, что именно Соединенные Штаты нарушили красные линии, объявив о намерении принять Украину в НАТО в 2008 году.

Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева думать, что он сможет их вернуть — но такова политика Зеленского, и США ее поддерживают, — пишет обозреватель.

По мнению журналиста, руководство Украины сигнализирует о нехватке солдат, поэтому не исключено, что Вашингтон решится на отправку американского контингента для помощи ВСУ. При этом Дреер убежден, что результатом такого решения станет официальное объявление войны России.

Эскалация конфликта не отвечает интересам простых американцев и европейцев, поскольку он может легко перейти в ядерный. И если люди начнут думать о том, что происходит и какие могут быть последствия, они перестанут поддерживать политику войны, проводимую от их имени, — считает автор.

Ранее Дреер заявил, что идеи администрации президента США Джо Байдена о возможности захвата Крыма вооруженными силами Украины — это подлинное безумие. Журналист отметил, что Вашингтон играет с огнем, так как эти действия могут привести к неприятным последствиям.

Обозреватель Hill Лаура Келли до этого писала, что Киев недоволен неготовностью Вашингтона поставлять ВСУ технику, которая позволит организовать полномасштабное наступление на Крым. Она подчеркивала, что США против отправки оружия дальнего радиуса действия, что злит президента Украины Владимира Зеленского, который уверен, что ВСУ нуждаются в более серьезной технике, позволяющей начать боевые действия в Крыму.