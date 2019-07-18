https://static.news.ru/photo/2bd4378c-a98e-11e9-b564-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Joanne Wells/Danita Delimont/Global Look Press

Американцы Герберт Делейгл и Мэрилин Фрэнсис, прожившие в браке 71 год, умерли в один день в США.

Молодые люди познакомились в 1947 году. Герберт часто заходил в кафе, в котором работала Мэрилин. Через год пара сыграла свадьбу.

Как сообщает издание Metro , супруги умерли в больнице с разницей в 12 часов. Они оставили после себя шесть детей, 16 внуков и 25 правнуков. По словам эксперта, Мэрилин Фрэнсис, узнав о кончине мужа, могла умереть из-за синдрома «разбитого сердца», называемого в научных кругах кардиомиопатией такоцубо.

Как ранее сообщал News.ru, другая американская пара, прожившая в браке 62 года, скончалась в один день. 22-летнего Тома и 20-летнюю Делму Ледбеттер из Флориды познакомили общие друзья, они поженились спустя три недели. У них родились две дочери, потом появились семь внуков и семь правнуков. Прожив долгую счастливую жизнь, они умерли с разницей в полтора часа.