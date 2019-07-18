Американцы Герберт Делейгл и Мэрилин Фрэнсис, прожившие в браке 71 год, умерли в один день в США.
Молодые люди познакомились в 1947 году. Герберт часто заходил в кафе, в котором работала Мэрилин. Через год пара сыграла свадьбу.
Как сообщает издание
Как ранее сообщал News.ru, другая американская пара, прожившая в браке 62 года, скончалась в один день. 22-летнего Тома и 20-летнюю Делму Ледбеттер из Флориды познакомили общие друзья, они поженились спустя три недели. У них родились две дочери, потом появились семь внуков и семь правнуков. Прожив долгую счастливую жизнь, они умерли с разницей в полтора часа.