Судья Басманного суда попала в санкционный список США

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Министерство финансов США в Вашингтоне

Минфин США сообщил на своем сайте об очередном расширении санкций в отношении России. На этот раз в черный список попали шестеро россиян, в числе которых судья Басманного суда Москвы Елена Ленская.

Наряду с Ленской, ведомство включило в санкционный список замглавы Минюста России Олега Свириденко, а также следователя СКР по особо важным делам Андрея Задачина. Основания, по которым власти США ввели в отношении этих лиц ограничения, не указаны.

В феврале американские СМИ сообщили о планах Вашингтона ввести санкции в отношении примерно 200 физических и юридических лиц РФ. При этом отмечалось, что под ограничения подпадет «ряд российских губернаторов и члены семей российских правительственных служащих».

В Минфине США, в свою очередь, заявили о том, что с начала российской спецоперации на Украине под введенные Вашингтоном ограничения попали около 2,4 тысячи граждан РФ и российских компаний. В число последних входят 10 крупнейших банков РФ.