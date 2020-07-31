Суд США отменил смертную казнь для организатора теракта в Бостоне

https://static.news.ru/photo/62c709b4-d367-11ea-b25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolaus Czarnecki/Global Look Press

Федеральный апелляционный суд США принял решение об отмене смертного приговора Джохару Царнаеву, устроившему вместе с братом Тамерланом взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение суда.

Так, согласно представленным данным, суд в Бостоне поддержал обвинение, однако распорядился, чтобы нижестоящая инстанция провела новое заседание по вопросу о том, какое именно наказание должен понести Царнаев.

Инцидент произошёл 5 апреля 2013 года в центре Бостона. Рядом с финишной чертой марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз обратился к властям США с просьбой пересмотреть решение о возобновлении смертной казни на федеральном уровне. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Стано напомнил, что в мире существует тенденция на отказ от смертной казни на практике или законодательно, а решение США противоречит этой тенденции. Чиновник заявил, что Евросоюз выступает против смертной казни при любых обстоятельствах. Будет проводиться работа по её отмене на законодательном уровне, говорится в письменном заявлении чиновника.