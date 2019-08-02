https://static.news.ru/photo/d3f835fe-b540-11e9-8261-fa163e074e61_660.jpg R. Kelly Фото: instagram.com/rkelly

Американский певец Ар Келли, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних, в ходе заседания в суде Нью-Йорка не признал вину. В свою очередь судья отказал его адвокатам отпустить обвиняемого под залог.

Судья принял во внимание опасения обвинителя в том, что в таком случае тот может скрыться или пытаться препятствовать правосудию, сообщает Variety .

Помимо соблазнения юных партнёров Ар Келли обвиняют в распространении детской порнографии, рэкете, вовлечении женщин и несовершеннолетних в проституцию, а также в уклонении от правосудия.

Певцу уже предъявляли обвинения весной, однако в начале весны его выпустили под залог. Вновь арестован он был после выявления новых эпизодов в деле.

Ранее News.ru писал, что пострадавшими от действий Ар Келли являются девушки в возрасте от 13 до 16 лет. Однако официально этот статус получили только некоторые из них.