Столетие Генри Киссинджера В Киеве явно не поняли степени влияния Киссинджера на американскую политику

Генри Киссинджер / Фото Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

В дни празднования 99-летия патриарха американской дипломатии доктора Киссинджера вспоминается случай на заре его карьеры госсекретаря США. Президент Ричард Никсон встретился с израильским премьер-министром Голдой Меир почти сразу после перевода Киссинджера из статуса своего помощника по нацбезопасности в госсекретари. «Вот видите, — обратился Никсон к своей гостье, — как хорошо. И у вас, и у меня министры иностранных дел — евреи! «Да, — ответила визитерша, — но мой министр говорит по-английски без акцента!»

Родившись в Европе, Генри Киссинджер на всю свою долгую жизнь сохранил не только своеобразный акцент, но и особое отношение к Старому Свету, который для него, Хайнца из Баварии, в отличие от многих штатовских чиновников, не был никогда некоей абстрактной геополитической единицей. Может быть, и поэтому его выступление о необходимости достижения компромисса в нынешнем конфликте на Украине, включая и возможность территориальных уступок со стороны Киева, так контрастирует на фоне готовности его действующих заокеанских коллег воевать до последнего украинца.

Нобелевский лауреат всегда был сторонником многоходовых компромиссов, в результате которых его новая родина обеспечивала свои интересы, прежде всего в сфере безопасности, без потери лица и человеческих жертв. Вот уж для кого весь мир был большой шахматной доской, на которой разыгрывалось одновременно бесчисленное число комбинаций.

Именно Киссинджер в ранге еще советника Никсона установил конфиденциальный канал связи с Кремлем через «вечного» советского посла Анатолия Добрынина, который пользовался личным доверием Леонида Брежнева. Все подобные усилия вылились в обмен визитами советского и американского лидеров и в подписание договоров об ограничении ядерных арсеналов и противоракетной обороны. Причем в 1974 году Москва принимала Ричарда Никсона, над которым уже висел Дамоклов меч Уотергейта. Но это был жест доверия и поддержки. Так началась разрядка международной напряженности. Так называемая разрядка-1.

Генри Киссинджер (в центре) Benjamin E. «Gene» Forte - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Впрочем, в понимании Киссинджера это не означало, что США уступят Советам на других фронтах. «Пинг-понговая дипломатия», начавшаяся с визита штатовских спортсменов в Китай, заложила основы создания американо-китайского союза с явной антисоветской направленностью. Причем именно Киссинджер, как считается, успешно провел закрытые переговоры с китайским премьером Чжоу Эньлаем. Именно Киссинджер (для светских американистов просто «Киса») начал жесткую зачистку Латинской Америки от советского влияния, не побрезговав организацией кровавого госпереворота в Чили.

Но тот же «Киса» получил своего Нобеля за подписание Парижского договора, положившего начало выпутыванию Америки из затянувшейся и бессмысленной вьетнамской войны. Отчаянная эвакуация союзников США вертолетами с сайгонских крыш была еще впереди, но просчитать все и Киссинджер не мог.

Теперь мировой политический авторитет, прагматик и в чем-то даже пророк вновь не боится идти в некотором смысле против нынешнего оголтелого проукраинского мейнстрима. Вряд ли ветерану предстоит принять более деятельное участие в поисках выхода из нынешнего кризиса, но свое «золотое слово» он произнес. А это дорого стоит. И тот факт, что его с ходу включили в составляемый на украинском сайте «Миротворец» перечень «ворогов Украины», свидетельствует только о том, что в Киеве оценили всю серьезность и влияние его позиции.