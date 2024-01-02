Стало известно, сколько дней в 2023 году отдыхал Байден NY Post: Байден провел 138 дней 2023 года в местах отдыха

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден провел более трети 2023 года в местах отдыха, сообщила газета New York Post. Всего лидер Соединенных Штатов отдыхал 138 дней (37% от всего года), причем чаще всего проводил время в своей резиденции в штате Делавэр.

Также, отмечают авторы материала, Байден периодически отправлялся в западную резиденцию Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) и на остров Санта-Крус, который известен как Американские Виргинские острова. Часто бывал на озере Тахо в штате Невада. В целом Байден отдыхал гораздо чаще своего предшественника — экс-президента США Дональда Трампа, который ежегодно проводил вне Белого дома в среднем только 26% времени.

Ранее Байден на предвыборном мероприятии в Бостоне заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг перед этим не пошел Трамп. По словам американского лидера, он никак не может «позволить победить» этому республиканцу.

В октябре сообщалось, что Байден устроил барбекю на территории Белого дома для сотрудников резиденции и их семей прямо во время обострения палестино-израильского конфликта. Гостей мероприятия развлекали живой музыкой, звуки которой было слышно издалека.