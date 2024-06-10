Стало известно, от какого предложения из США Зеленский «засиял, как елка» Сенатор Грэм: Зеленский засиял от предложения признать РФ спонсором терроризма

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский «засиял, как рождественская елка», услышав об инициативе признать Россию спонсором терроризма, заявил американский сенатор Линдси Грэм в интервью телеканалу CBS. По его словам, он рассказал украинскому лидеру, что выступил с подобным предложением перед властями США. При этом он подчеркнул, что не знает, поддержит ли это администрация президента страны Джо Байдена.

Мы должны сделать Россию государством — спонсором терроризма в соответствии с законодательством США. Когда я предложил это президенту Зеленскому, он засиял, как рождественская елка, — сказал сенатор.

Также в интервью телеканалу Грэм заявил, что США не намерены отдавать России и Китаю важнейшие полезные ископаемые на территории Украины. Таковых там, отметил республиканец, на $10–12 трлн. Он подчеркнул, что оказание помощи Киеву в конфликте может иметь стратегические экономические выгоды для Запада. Поэтому он призвал поставить Киеву дальнобойные системы вооружения и военные самолеты, а также разрешить наносить удары вглубь территории РФ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не внесет Россию в список стран — спонсоров терроризма, так как терроризм не равняется агрессии. По его словам, признание России таковой осложнило бы использование ее замороженных активов для восстановления Украины.