Стало известно о расставании Ким Кардашьян с Бэкхэмом-младшим Daily Mail: Ким Кардашьян рассталась с Оделлом Бекхэмом-младшим

Американская светская львица Ким Кардашьян рассталась с футболистом Оделлом Бекхэмом-младшим, сообщает Daily Mail. Роман между 43-летней бизнесвумен и 31-летним спортсменом продлился шесть месяцев.

Отмечается, что последний раз Кардашьян и Бекхэма видели вместе две недели назад на вечеринке по случаю вручения «Оскара». О причинах расставания звездной пары ничего неизвестно, однако по сообщениям инсайдеров причиной разлада стало желание Кардашьян завести ребенка. Известно, что в 2016 году у Бекхэма были непродолжительные отношения с Хлои Кардашьян — младшей сестрой Ким.

Ранее бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян и его нынешняя супруга Бьянка Цензори пришли вместе на концерт рэпера и шокировали фанатов. На мероприятии также присутствовали дети Кардашьян — шестилетний Чикаго и четырехлетний Псалм. Многие пользователи соцсетей считают такой поступок моделей «безумием».

Отмечается, что Кардашьян просила бывшего мужа не разрешать Цензори выходить из дома в откровенных нарядах, однако модель не изменила себе и на это выступление надела короткий топ. Возмущение Кардашьян во многом связано с беспокойством за общих детей.