Стало известно, к чему может привести ядерный взрыв в космосе Военэксперт Клинцевич: ядерный взрыв в космосе со стороны США уничтожит спутники

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Ядерный взрыв в космосе, который могут планировать США, уничтожит все спутники в зоне подрыва, уверен глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что все космические аппараты, которые окажутся рядом, превратятся в мусор.

Подрыв ядерного оружия на околоземной орбите способен вывести из строя спутниковую группировку в зоне подрыва, которая превратится в космический мусор. На тех орбитах, на которых они находятся, снесут все спутники, которые там есть, — пояснил военный эксперт.

Клинцевич напомнил, что США пытались обвинить Россию в нарушении международной конвенции о немилитаризации космоса и размещении ядерного вооружения на орбите. По его словам, эти сообщения опровергло военно-политическое руководство РФ, но в США продолжили «качать данную историю». В связи с этим эксперт предположил, что Вашингтон сам готовится проводить подобные испытания в космосе.

Напомню, что беспилотник компании Boeing 10 лет летает на околоземную орбиту. Судя по всему, американцы уже испытали платформу для размещения ядерного оружия в космосе, а теперь думают над тем, какие у них есть возможности по размещению самого оружия, — добавил Клинцевич.

Палата представителей Конгресса США ранее запросила у главы Пентагона Ллойда Остина отчет о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе. Отмечается, что это связано с якобы возможной угрозой со стороны России. Руководитель оборонного ведомства должен предоставить доклад до марта 2025 года.