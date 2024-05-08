Стало известно, что нашли в мозгу у кандидата в президенты США NYT: часть мозга кандидата в президенты США Кеннеди-младшего мог съесть паразит

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Кеннеди — младший

В мозгу кандидата в президенты США Роберта Кеннеди — младшего обнаружили аномалию, которая может быть мертвым паразитом, пишет газета New York Times со ссылкой на высказывания самого политика. Вредитель мог съесть часть мозга кандидата, после чего умереть.

Доктор полагал, что аномалия, наблюдаемая на его снимках, была вызвана червем, который проник в мой мозг, съел его часть, а затем умер, — сказано в материале.

Отмечается, что сперва политик обратился к врачам с жалобами на проблемы с памятью и замутненность сознания. На полученных снимках МРТ медики обнаружили затемнения, которые поначалу приняли за опухоль. Однако затем один из врачей высказал предположение, что это мог быть мертвый червь, предположительно, личинка свиного цепня.

В то же время часть медиков сомневаются, что паразит действительно мог съесть часть мозга. Проблемы с памятью могли быть вызваны отравлением ртутью, которое также было у политика в то время, пишет газета.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что если накануне президентских выборов в США действующего главу государства Джо Байдена кто-то заменит, то это будет означать гарантированную победу его соперника Дональда Трампа. По его словам, на протяжении последних полутора лет ходят слухи, что нынешнего президента могут заменить, однако ничего не происходит, а сама замена очень маловероятна.