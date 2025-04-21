Стали известны планы США на Запорожскую АЭС WSJ: США хотят установить нейтральный статус у территории Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Одним из шагов для урегулирования конфликта на Украине может стать введение нейтрального статуса для территорий вокруг Запорожской АЭС и установление над ними контроля Вашингтона, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. При этом издание не уточняет, какие именно зоны вокруг станции предлагается сделать нейтральными и в каком формате США видят свой контроль над этим объектом.

Пока нет информации о том, кто, по мнению Вашингтона, должен управлять самой станцией в случае реализации такого сценария. ЗАЭС, расположенная в Энергодаре Запорожской области, является крупнейшей в Европе. С 2022 года она находится под контролем российских сил и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее на ЗАЭС опровергли сведения об аварии на объекте. Там отметили, что Запорожская атомная станция работает в прежнем режиме, все шесть блоков находятся в состоянии «холодный останов». Согласно обнародованной информации, не было зафиксировано никаких нарушений пределов и условий безопасности, а слухи об аварии после атаки ВСУ недостоверны.

В начале марта на Запорожской атомной электростанции состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ. Как заявил директор станции Юрий Черничук, впервые маршрут проходил по российской территории. Она была отложена дважды из-за провокаций со стороны Вооруженных сил Украины.