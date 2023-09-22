Стал известна причина «пропажи» в США F-35 Пилот F-35 катапультировался из самолета за $100 млн из-за плохой погоды

Фото: South Korea Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-35

Пропавший в США истребитель F-35 долго искали, поскольку пилот катапультировался, не включив систему слежения самолета, сообщает New York Post. По данным издания, летчик позже рассказал, что потерял ориентацию из-за пасмурной погоды.

Самолет-невидимку стоимостью $100 млн искали всем миром, даже давали объявления по телевидению. В итоге его нашли в лесистой местности Южной Каролины, примерно в 60 милях от того места, где пилот приземлился на парашюте. Американские эксперты считают, что пилот покинул самолет, до того, как смог активировать его систему слежения. Служба экстренной медицинской помощи округа Чарльстон опубликовала запись пилота, предоставленную местным метеорологом.

Он не уверен в том, где потерпел крушение его самолет, сказал, что просто потерял его из-за погоды, — отметил специалист.

Пилот приземлился в жилом районе Северного Чарльстона и был доставлен в местную больницу для лечения. Тогда же его уволили. Военные чиновники США не называют конкретную причину поспешного катапультирования пилота, утверждая, что инцидент стал следствием «неисправности».

Военный эксперт по авиации и консультант Ричард Абулафия сообщил изданию, что пилот, вероятно, управлял истребителем-невидимкой без активированных возможностей слежения — и катапультировался, прежде чем смог это сделать.

Если бы вы включили бортовое устройство, это было бы легко отследить. Но это самолет-невидимка. Если вы не включите это конкретное устройство, будет трудно установить контакт. Скорее всего, у него было не так много времени, чтобы среагировать, — предположил он.

Ранее представители Объединенной базы ВС США Чарльстон подтвердили, что обнаружили обломки пропавшего в Южной Каролине истребителя F-35. Они уточнили, что к фрагментам самолета не следовало приближаться, а их вывозом займется Корпус морской пехоты.