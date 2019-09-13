https://static.news.ru/photo/16b80bd2-d62d-11e9-bbc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Irish Image Collection / Des/Global Look Press

Стадо из 15 коров и восьми телят убила молния в Техасе (США). Животные паслись на границе пастбища около ограды. Забор вокруг фермы металлический, поэтому электрический ток легко поразил скотину. В желудках парнокопытных обнаружили следы ожогов.

Владелец ранчо, Бобби Вуди, рассказал, что гибель 23 особей — «самое безумное», что он когда-либо видел.

Когда молния начала бить сюда, электрический удар оказался слишком сильным. Сначала погибла только одна корова, стоявшая в середине поля, — делится впечатлениями мужчина.

Фермер долгое время думал, что животное является единственной жертвой грозы. Истинный масштаб трагедии он оценил только через несколько дней, пишет « Ридус ».

Ранее News.ru сообщал, что бизонов, сбежавших с фермы на востоке Франции, пришлось уничтожить из-за того, что попытки специалистов вернуть животных не увенчались успехом.