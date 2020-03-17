Учёные-ядерщики из Ирана попали под санкции, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.
Министерство торговли США добавило пять иранских учёных в список санкций, — рассказал Помпео.
По его словам, таким образом власти отреагировали на неприемлемую ядерную эскалацию иранского режима. Учёные якобы были задействованы в разработке ядерного оружия до 2004 года и до сих пор продолжают эту работу. Их имена он не раскрыл,
Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны Сирии генерал Али Абдулла Айюб попал в чёрный список американского Минфина.