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В 2017 году, всего за неделю до инаугурации нынешнего президента США Дональда Трампа, уходящая администрация его предшественника Барака Обамы и новая команда провели штабную игру. Её сценарий разворачивался вокруг реакции на быстрое развитие смертельной пандемии вируса H9N2, захватившего Азию и Англию.

Как сообщает издание Politico, на самом деле такой угрозы не было, а ситуация с эпидемией была лишь сценарием обязательных учений при смене администраций. В качестве других вводных в игре рассматривались...