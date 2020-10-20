США утилизировали 45 новых аппаратов ИВЛ из России

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Новые аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), поставленные из России, были уничтожены в США. Они ни разу не были использованы.

Как сообщает Lenta.ru, речь идёт о 45 аппаратах. До утилизации техника в течение некоторого времени хранилась на складе в качестве запасного оборудования.

Аппараты были утилизированы в соответствии со строгими рекомендациями по удалению опасных отходов, установленными Администрацией общих служб США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA), — цитирует источник представителя американского федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Передача аппаратов и другого медицинского оборудования стала частью сделки между Россией и США по взаимопомощи в ситуации пандемии коронавируса. Российские аппараты ИВЛ были распределены между госпиталями в Нью-Йорке и в Нью-Джерси, однако так ни разу и не были использованы.

Дело в том, что разница в напряжении в электросетях России и США не позволяла использовать аппараты без адаптеров, которых в американских больницах не было. Кроме того, источник отмечает, что случаи возгорания аппаратов ИВЛ в России, приведшие к гибели шести человек, были именно с этой моделью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в горбольнице № 1 Чите неизвестные украли 13 метров медной трубы, предназначенной для подачи кислорода пациентам с COVID-19. Пятерых пациентов, которым было необходимо бесперебойное обеспечение кислородом, были переведены в реанимационное отделение другого корпуса, в результате инцидента никто не пострадал.