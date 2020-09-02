США самоизолировались от эффективной вакцины

США не будут участвовать в программе совместной разработки вакцины от COVID-19 под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявили в администрации президента Дональда Трампа. Это значит, что Америка не поделится с миром успешной прививкой от коронавируса, если ей удастся её разработать. Однако эксперты считают, что подобный шаг принесёт США больше вреда, чем пользы. Велика вероятность, что первыми успеха достигнут не американские, а китайские учёные, а ставка Вашингтона на вакцины собственной разработки не оправдается.

В июле Трамп заявил о том, что США приостановят своё членство в ВОЗ и отзовут финансирование организации. Решение не участвовать в совместной разработке вакцин стало логичным продолжением этого курса.

Соединённые Штаты продолжат совместную работу с нашими международными партнёрами, чтобы победить вирус, — заявил официальный представитель Белого дома Джуд Дир. — Но мы не будем связывать себя с международными организациями, которые находятся под влиянием коррумпированной ВОЗ и Китая.

Инициатива ВОЗ, получившая название COVAX , уже объединила более 150 стран мира. В рамках неё государства получают доступ к «портфелю» работающих вакцин от коронавируса по мере завершения их испытаний, причём бесплатно. Таким образом, ВОЗ решает проблему вакцинации жителей бедных стран, которые не могут ни сами разработать, ни приобрести препарат, а богатые государства — увеличивают свои шансы на получение работающей вакцины.

Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Тем не менее Белый дом считает, что ВОЗ находится под влиянием Китая, поэтому его инициативы могут угрожать национальной безопасности. В Америке запустили свою ускоренную программу разработки вакцин под названием «Операция „Скорость света“». В её рамках финансируется производство пяти экспериментальных препаратов, три из которых уже находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Однако местные эксперты предупреждают, что все они могут провалиться, и тогда американцы будут отброшены в самое начало гонки за разработку вакцины.

Практически все разрабатываемые в США прививки основаны на одной и той же технологии, нацеленной на белковые «шипы» коронавируса. Инъекция, в теории, научит организм распознавать и атаковать шипы COVID-19 ещё до того, как ему удастся проникнуть в клетки. И хотя эта технология многообещающая, ранее она не применялась широко на практике, поэтому учёные не могут быть в ней уверены.

Если нам не повезёт, и мы не сможем вызвать достаточно эффективный и продолжительный имунный ответ на шиповидный белок, возможно, из-за того, что у других коронавирусов он тоже есть, США окажутся на той же стадии, на которой были в начале марта, — предупреждает директор Центра исследования и инноваций в области биотехнологий и лекарств Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч. — У меня живот сводит, когда я думаю, как много яиц мы кладём в одну корзину.

Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Globakl Look Press

Учёный добавляет, что у Китая другая стратегия, на которую он бы с радостью выменял американскую. Китайские исследователи работают над разными технологиями вакцинации, от старых и хорошо известных до передовых и ранее не применявшихся. В результате у них гораздо больше шансов на то, что один из препаратов сработает. На данный момент четыре из них проходят завершающую фазу клинических испытаний. Но если китайские вакцины первыми докажут эффективность, США из-за собственной позиции не получат ни одной дозы.

Присоединение к инициативе COVAX — это простая мера, которая гарантирует США доступ к вакцине вне зависимости от того, кто её разработает, — считает член Палаты представителей США и врач Ами Бера. — Подход «мы сами справимся» рискует оставить Америку без вакцины вообще.

Политика администрации Трампа представляет и геополитические риски для США. Если первый эффективный препарат от коронавируса будет лицензирован в Китае, Вашингтон понесёт большие репутационные потери. Пекин в этом случае сможет предложить спасение от COVID-19 в первую очередь союзникам, а Соединённые Штаты оставят своих партнёров ни с чем.