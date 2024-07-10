США пытаются запретить России использовать сертификат рыболовства Сенаторы США призвали запретить использовать россиянам экосертификат рыболовства

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Американские сенаторы призвали запретить использовать российским рыбакам международный экологический сертификат рыболовства, информирует РБК. Документ необходим для экспорта в ЕС. Рыбаки заявили о давлении на независимую организацию и борьбу за рынок.

Сенаторы США обратились с соответствующей просьбой о запрете в Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC). Письмо с такими требованиями было направлено гендиректору MSC Руперту Хоусу от республиканцев Дэна Салливана от штата Аляска и Сьюзан Коллинз от штата Мэн в апреле 2024 года. В российской Ассоциации добытчиков минтая знают об этом обращении.

Ранее стало известно, что поставки энергетических ресурсов России в недружественные страны упал с 40 до 19%. Замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев на полях международной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге заявил, что отечественный экспорт существенно увеличился в Евразии. По его словам, под влиянием геополитических факторов в РФ идет перераспределение как товарных потоков, так и кооперационных связей. Возможности и экспорт в дружественные государства значительно увеличился. Также усилилось присутствие РФ в «большой Евразии».