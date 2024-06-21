США открыты для обсуждения ядерных рисков и контроля над вооружениями с Россией, сообщили в американском совете национальной безопасности. Там подчеркнули, что контакты должны осуществляться без привязки к ситуации на Украине, передает РИА Новости. Высказывание прозвучало на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине.
Мы остаемся открыты к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями, — заявил представитель совета.
Он отметил, что США также готовы обсудить с российской стороной формат соглашения, который придет на смену российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, Вашингтон множество раз доводил до Москвы это намерение. Однако, утверждают в СНБ США, предложения были отклонены в связи с продолжающейся поддержкой Украины со стороны Штатов.
Путин в ходе пресс-конференции в Ханое заявил, что Москва думает о возможных изменениях в свою ядерную доктрину, направленных на понижение порога применения ядерного оружия. По его словам, обсуждения ведутся в связи с новыми угрозами со стороны стран Запада. При этом, как отметил глава государства, возможность нанести превентивный ядерный удар российской стороне пока не требуется.