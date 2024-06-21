Егор Зверев

США призвали Россию к диалогу после слов Путина о ядерной доктрине США заявили о готовности к диалогу с РФ по ядерным рискам без привязки к Украине

21 июня 2024 в 08:19

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое