США пригрозили России новыми санкциями в случае референдумов на Украине Госдеп США пригрозил России новыми санкциями в случае референдумов на Украине

Госдепартамент США пообещал принять новые ограничительные меры в отношении Москвы в том случае, если на подконтрольных российским войскам территориях Украины пройдут референдумы о вхождении в состав РФ. Об этом заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. По его словам, которые приводит ТАСС, в числе мер воздействия могут быть и экономические санкции.

У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры, — сказал Пател.

Он также добавил, что экономические издержки наносят сильный удар по России. В качестве примера он привел тему ископаемых видов топлива.

Российская экономика так сильно привязана к ископаемым видам топлива, что у них нет значительной альтернативной промышленности, которая позволяла бы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа. Так что это пример того, как наши действия продолжают способствовать привлечению России к ответственности, — сказал представитель Госдепа.

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил о том, что «некоторые голоса» в ЕС выступают за пересмотр антироссийских санкций. Однако он добавил, что ограничительные меры продолжат действовать.