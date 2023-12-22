США пригрозили наказать банки за нарушение антироссийских санкций США пригрозили банкам отключением от своей финсистемы за неисполнение санкций

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Банки по всему миру, нарушающие санкции в отношении России, будут отключаться от финансовой системы США, заявил высокопоставленный представитель Белого дома, слова которого приводит РИА Новости. Он выразил уверенность, что кредитные организации не захотят так рисковать и будут соблюдать ограничения.

Практически каждому банку по всему миру дан выбор между тем, продолжать ли продавать товары российскому военно-промышленному комплексу или быть связанным с финансовой системой США, — цитирует агентство чиновника.

Он подчеркнул, что экономика США «куда больше», а валюта является единственной используемой по всему миру. Чиновник призвал банки оценить свои риски и угрозу лишиться доступа к финансовой системе страны из-за России.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует подписать указ, запрещающий импорт российской продукции, обработанной за пределами РФ. К числу такой продукции относятся российские алмазы. Предполагается, что документ будет подписан уже 22 декабря и немедленно вступит в силу. Аналогичные меры также намерены ввести страны Евросоюза.