https://static.news.ru/photo/3b58981e-911b-11e9-a5ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совет национальной безопасности США расценил заявление Тегерана о накоплении обогащённого урана вопреки условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) как «ядерный шантаж».

Представитель Совета Гаррет Марки заявил, что иранские власти могут реализовать этот план именно благодаря ядерной сделке, которую неоднократно критиковал президент Штатов Дональд Трамп.

Он добавил, что ответом на намерение Тегерана должно стать усиление международного давления, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, об отказе Ирана от экспорта излишков обогащённого урана и тяжёлой воды заявил представитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Бехруз Камальванди. По его словам, Тегеран вернётся к соблюдению условий ядерной сделки, если то же самое сделают и участвующие в ней европейские страны.